"Дом как губка": кемеровчанка пожаловалась на потоп в жилище

0
Фото:  

Жительница столицы Кузбасса пожаловалась на лужи в подъезде жилого дома.

Кемеровчанка пожаловалась в соцсетях региональным властям на состояние их дома.


Горожанка опубликовала кадры, на которых видно, что в подъезде перед входной дверью лужи и течет с потолка. Также женщина отметила, что дом сдан относительно недавно, в 2017 году.

– Когда строили, на картинках все было красиво, но в реальности дом просто как ГУБКА!! (орфография и авторский стиль сохранены – прим.ред.), – посетовала местная жительница.

Представители Минстроя Кузбасса сообщили, что передали информацию в соответствующую инстанцию.

Фото: ВКонтакте / Анастасия Новикова

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35012

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined