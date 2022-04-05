Кемеровчанка пожаловалась в соцсетях региональным властям на состояние их дома.
Горожанка опубликовала кадры, на которых видно, что в подъезде перед входной дверью лужи и течет с потолка. Также женщина отметила, что дом сдан относительно недавно, в 2017 году.
– Когда строили, на картинках все было красиво, но в реальности дом просто как ГУБКА!! (орфография и авторский стиль сохранены – прим.ред.), – посетовала местная жительница.
Представители Минстроя Кузбасса сообщили, что передали информацию в соответствующую инстанцию.
Фото: ВКонтакте / Анастасия Новикова
Загрузка комментариев