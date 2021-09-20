Дом и хозпостройка в Кемерове сгорели в крупном пожаре

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Накануне в кузбасской столице разбушевавшееся пламя уничтожило жилом дом и хозяйственную постройку.

Сигнал о возгорании в частном доме по улице Карамзина в Кемерове поступил на пульт диспетчера накануне в 14:29. На место выехали 27 огнеборцев на семи спецмашинах.

— На момент прибытия пожарной охраны горели открытым пламенем крыша дома и надворные постройки, — рассказали Avoka.do в ГУ МЧС по Кузбассу.

В результате у дома и веранды обгорела деревянная обрешетка крыши на всей площади. Также внутри дома обгорели стены, мебель и вещи. Кроме того, пламя полностью уничтожило углярку и навес. Обошлось без пострадавших. Предварительно, причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Общая площадь пожара составила 181 кв.м.


Очевидцы поделились в соцсетях кадрами с места происшествия. Горожане отметили, что пожар возник в доме по улице Карамзина 39.

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