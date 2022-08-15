Дом и баня пострадали в результате пожара в Кузбассе

Сегодня утром, 15 августа, в экстренные службы поступил сигнал от жителей села Лучшево Прокопьевского МО. Кузбассовцы сообщили, что на улице Центральной случился пожар. Прибывшие на место специалисты обнаружили, что жилой дом и баня полностью охвачены огнем.

В результате пожара сгорела крыша дома, обгорели стены внутри и снаружи. Также сгорела деревянная обрешетка крыши бани, рассказали журналисту AVOKADO в ГУ МЧС России по Кемеровской области. Ликвидацией возгорания занимались 13 человек и три единицы техники.

Общая площадь пожара составила 56 "квадратов". Предварительная причина ‒ нарушение правил безопасности при использовании электроприборов. О пострадавших не сообщается.