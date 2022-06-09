Должностные лица подговорили на взятку кузбасского фермера

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Правоохранители в Кемеровской области выявили преступную деятельность должностных лиц, которые предложили главе крестьянского дать им денег.

Двое работников Управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кузбассу, 52 и 57 лет, в апреле 2022 года узнали, что проверка выявила нарушения в одном из крестьянских хозяйств на территории Кемеровской области. Злоумышленники решили ввести главу хозяйства в заблуждение. Они не сообщили ему, что в текущем году плановые проверки не проводятся, и заявили, что помогут избежать ответственности, якобы используя свои полномочия. За это злоумышленники попросили взятку в размере 120 000 рублей.


Деньги глава хозяйства должен был передать 52-летнему инспектору. В момент передачи средств должностное лицо было задержано. В отношении работников ветнадзора было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.


Расследование дела продолжается.

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