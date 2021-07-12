Доля женщин в населении Кузбасса превысила численность мужчин

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Специалисты Кемеровостата сравнили женскую численность с мужской и пришли к выводу, что на начало 2021 года представительниц слабого пола в шахтерском крае проживало больше, чем сильного.

Как следует из официальных данных аналитиков, женская доля в численности населения Кемеровской области составила 54,1%. На 1 тысячу кузбассовцев на начало текущего года приходилось 1 176 женщин.


Всего горожанок в Кемеровской области к началу 2021 года в регионе проживало 1 423,4 тысячи, мужчин – 1 210 тысяч. Большая часть из них жили в городах. Из представительниц слабого пола – это 86,9%, сильного – 85,1%.


Также статистики уточнили, что численное превышение женщин над мужчинами в населении отмечается с 35 лет, а ярче всего она проявляется в более старших возрастах.

- Среди населения в возрасте 55 лет и старше, женщин в 1,7 раза больше, чем мужчин, а в возрасте 70 лет и старше – в 2,4 раза. Большинство долгожителей Кузбасса — женщины. На территории Кемеровской области - Кузбасса проживают 215 женщин и 98 мужчин в возрасте 100 лет и старше, - отметили в Кемеровостате.

Однако отличия в соответствующем соотношении наблюдается в молодежной среде. Так, на 1 тысячу мужчин, пребывающих в возрасте 18-39 лет, приходилась 991 женщина.


Вместе с этим, аналитики подчеркнули, что женщины в Кемеровской области на начало 2021 года были старше мужчин: их средний возраст составил 42,7 года, в то время как у кузбассовцев он насчитывался в районе 37,2 лет.

Инфографика: Кемеровостат

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