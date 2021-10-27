Доля привитых от COVID-19 работников школ и детских садов в Кемерове превысила 80%

В кемеровской мэрии сообщили, что к настоящему моменту в городе прошли вакцинацию от COVID-19 82,64% школьных педагогов, работников учреждений дополнительного образования и детских садов.

Наравне с этим также продолжается и вакцинация от гриппа. Согласно данным управления образования администрации Кемерова, от осложнений сезонного заболевания решили защититься 62,5% учителей и воспитателей.

Ранее власти сообщили об общем количестве жителей Кемеровской области, которые уже привились от коронавирусной инфекции.