Доля нелегальных сигарет увеличилась на российском рынке

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Вероятность встретить нелегальную табачную продукцию на прилавках российских магазинов увеличилась в несколько раз.

Доля нелегальных сигарет на прилавках российских магазинов значительно увеличилась за первый квартал 2021 года и составила 10,7%. Сообщает результаты аналитического исследования издание "Интерфакс".


Отмечается, что главный поставщик табачной продукции сомнительного качества — это Белоруссия. В общей сложности оттуда перемещается почти половина нелегального товара, который позже успешно реализуется на территории РФ. Эксперты обратили внимание, что за минувший год доля нелегального продукта в России выросла более чем в полтора раза.


Второе место занимает контрафактная продукция — на нее приходится почти одна треть нелегального рынка. При сохранении текущего уровня нелегального рынка ущерб федеральному бюджету может составить около 100 млрд рублей в 2021 году, спрогнозировали аналитики.

— Постепенное ослабление ограничений, связанных с COVID-19, в частности, открытие границ, способствовало возобновлению распространения нелегально ввозимой табачной продукции, а резкое повышение акциза - увеличению разрыва в стоимости легальной и нелегальной пачек, — выразил мнение директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова.

Для замедления дальнейшего роста нелегального рынка необходимы комплексные законодательные меры, в том числе и увеличение штрафных санкций за производство и распространение нелегальных сигарет, а также пристальный контроль транзита табачной продукции между странами ЕАЭС.

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