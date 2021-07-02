Доля долгожителей в населении Кузбасса увеличилась

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Специалисты Кемеровостата провели анализ структуры населения региона и пришли к выводу, что за последние 60 лет количество людей в возрасте 90 и более лет увеличилось в шахтерском крае.

Как отметили сотрудники Кемеровостата, численность долгожителей постепенно возрастала в населении Кузбасса с момента его основания. Примечательно, что происходит это на фоне общего сокращения численности жителей региона. Подтверждают этот тезис итоги переписей прошлых лет.


Таким образом, в 1959 году доля долгожителей в регионе составляла 0,1% от общего количества жителей субъекта. К 1970 году показатель вырос на 0,11% - общая численность возрастных граждан в Кузбассе составила 0,12%. В 2002 и 2010 годах доля долгожителей составляла 0,16%.


По информации на 1 января текущего года, общее количество жителей региона в возрасте от 90 лет и более составило 12 865 человек – 0,49% от общего количества населения. Отмечается также то, что женщин-долгожительниц (10 011) больше, чем мужчины (2 854).


Наибольшая их часть, а именно – 10 492 человека – проживают в городах, в сельской местности живут – 2 373 долгожителя. Количество Кузбассовцев, «перешагнувших» порог в 100 лет, составляет 313.


Более точная информация о долгожителях в Кемеровской область будет известна по итогам всероссийской переписи.

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