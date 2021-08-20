Дольщики получили квартиры на кемеровском Южном после вмешательства прокуратуры

Как сообщается, в апреле текущего года в прокуратуру Кузбасса обратились кемеровчане, которые пожаловались на застройщика, который нарушил сроки передачи квартир на условиях долевого строительства.

Выяснилось, что согласно договору ООО "Стандарт Сервис" должен был ввести дом № 5 по улице Дружбы в эксплуатацию до 30 апреля 2021 года, однако завершение строительства неоднократно переносилось. В результате 140 дольщиков остались без квартир.

После проверки прокуратуры нарушения прав граждан были установлены, а застройщик получил представление. По итогу дом ввели в эксплуатацию лишь 6 августа и начали передавать квартиры собственникам. Ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, передает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.