Дольщики получили квартиры на кемеровском Южном после вмешательства прокуратуры

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В кузбасской столице участникам долевого строительства пришлось обращаться за помощью в прокуратуру, чтобы получить положенные квартиры в новом доме.

Как сообщается, в апреле текущего года в прокуратуру Кузбасса обратились кемеровчане, которые пожаловались на застройщика, который нарушил сроки передачи квартир на условиях долевого строительства.


Выяснилось, что согласно договору ООО "Стандарт Сервис" должен был ввести дом № 5 по улице Дружбы в эксплуатацию до 30 апреля 2021 года, однако завершение строительства неоднократно переносилось. В результате 140 дольщиков остались без квартир.


После проверки прокуратуры нарушения прав граждан были установлены, а застройщик получил представление. По итогу дом ввели в эксплуатацию лишь 6 августа и начали передавать квартиры собственникам. Ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, передает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

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