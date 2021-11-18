Долгожданный светофор появится на одном из перекрестков в Кемерове

Накануне в социальных сетях мэра кузбасской столицы Ильи Середюка появился вопрос от местного жителя. Кемеровчанин поинтересовался, будет ли установлен светофор на перекрестке улиц Гагарина и Каменская.

‒ Обещали в 2020 году, потом в 2021. На носу 2022 год, ‒ отметил пользователь в комментариях к посту градоначальника в Instagram.

Официальный ответ предоставили сотрудники Центра организации дорожного движения. Они сообщили, что сейчас идет работа по проектированию указанного светофорного объекта.

По словам специалистов, реализация проекта запланирована на 2022 год.