"Долгожданный аквапарк" на бульваре рассмешил кемеровчан

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Фото:  

Жители кузбасской столицы обнаружили "необычный" объект на улице.

Накануне в социальных сетях появился снимок, сделанный на бульваре Строителей в Кемерове, недалеко от крупного ТРЦ. Горожане запечатлели на камеру детскую площадку, окруженную талой водой. Судя по фотографии, внушительная лужа полностью перекрыла подход к объекту.

‒ Долгожданный аквапарк, ‒ отметил автор снимка.

Вид "затопленной" детской площадки развеселил горожан.

‒ "Сколько лямов было выделено?", "Я там купалась", "..щеглы, которые назовут это отстоем просто не шарят" (стиль авторов сохранен ‒ прим. ред.), ‒ пошутили кемеровчане в комментариях.

Напомним, что строительство аквапарка в кузбасской столице уже несколько раз откладывалось из-за решений суда. Мэр Новокузнецка рассказал, что готов найти место под строительство объекта в южной столице региона.

Фото:  
Да!
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