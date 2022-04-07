Накануне в социальных сетях появился снимок, сделанный на бульваре Строителей в Кемерове, недалеко от крупного ТРЦ. Горожане запечатлели на камеру детскую площадку, окруженную талой водой. Судя по фотографии, внушительная лужа полностью перекрыла подход к объекту.

‒ Долгожданный аквапарк, ‒ отметил автор снимка.

Вид "затопленной" детской площадки развеселил горожан.

‒ "Сколько лямов было выделено?", "Я там купалась", "..щеглы, которые назовут это отстоем просто не шарят" (стиль авторов сохранен ‒ прим. ред.), ‒ пошутили кемеровчане в комментариях.

Напомним, что строительство аквапарка в кузбасской столице уже несколько раз откладывалось из-за решений суда. Мэр Новокузнецка рассказал, что готов найти место под строительство объекта в южной столице региона.