Долгожданные гастроли всемирно известного цирка Филатовых в Кемерове

Народная артистка России Татьяна Филатова и компания "Росгосцирк" представляют Вашему вниманию яркий спектакль с участием молодых талантливых артистов, сюжетная линия которого раскроется для зрителей настоящим сюрпризом только в самом финале. Уникальные трюки, редкие экзотические животные и неповторимый шарм, присущий легендарной династии – все это 150 минут незабываемых эмоций!

Династия Филатовых в юбилейном туре 2022 года отмечает 185 лет с момента основания. Это одна из самых прославленных фамилий в мировом цирке. Даже сегодня артисты Филатовы не перестают удивлять столь искушенного зрителя! Вот уже 5-е поколение династии – Александр и Валентина Филатовы – вместе с именитыми и талантливыми артистами представят почтенной публике поистине невероятные номера:

захватывающее американское "колесо смелости",

силовые акробаты на "русской палке",

завораживающая иллюзионная постановка "Семейка магов",

воздушные гимнасты без страховки,

акробатическая пара в стиле уличного цирка "Бродяги с Бродвея",

космический номер жонглера-велофигуриста в темноте с неоновыми булавами,

уникальная комическая реприза в исполнении харизматичных клоунов – "прыжок собаки-супердога" с 6-метровой высоты.

Кузбассовцы увидят этот грандиозный спектакль впервые!

Исполнит всемирно известный аттракцион "Медвежий цирк" обладатель золотой награды на Международном фестивале циркового искусства 2020 года Александр Филатов. На манеж выйдут 15 хищников. Медведи исполнят на мотобайках, роликах и квадроциклах уникальные, порой немыслимые трюки, которые не смог никто повторить. А кроме мишек в спектакле выступят очаровательные арктические лайки, пони, белоснежные голуби и большое количество экзотических животных – австралийские розовые пеликаны, южноамериканские носухи, ламы, верблюды, дикобразы!

Программа сопровождается самым современным световым, лазерным оформлением и собственным шоу-балетом.

Художественный руководитель – Народная артистка России, Прима Российского цирка, легендарная дрессировщица Татьяна Филатова.

Стоимость билетов от 900 рублей и выше (в зависимости от ряда и сектора)

Дети до 3-х лет проходят бесплатно, при наличии документа, с 3 лет полная стоимость.

Представления пройдут:

суббота и воскресенье в 13:00 и 17:00, а также среда/четверг в 18:00

(уточняйте точное расписание в справочной цирка)

Справочная цирка и заказ коллективных посещений от 15 человек: 8 (923) 180 46 46

Билеты ОНЛАЙН на сайтах: