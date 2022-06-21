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Долги по зарплате в Кузбассе выросли почти до 40 млн рублей

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Статистики посчитали, сколько остались должны работодатели жителям Кемеровской области.

Согласно информации Кемеровостата, по состоянию на 1 июня 2022 года долги по зарплате в Кузбассе составили 38,8 млн рублей. Таким образом, прирост задолженности за месяц составил более 14 млн рублей.


Не получили заработную плату вовремя работники в сфере:

  • обрабатывающих производств – 24,8 млн рублей;
  • добычи полезных ископаемых – 7 млн рублей;
  • строительства – 6 млн рублей;
  • водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 1 млн рублей.

В среднем, просроченная задолженность по зарплате на одного работника в Кемеровской области составила 72,9 тысячи рублей.

Да!
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