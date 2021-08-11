Долг перед сыном стал причиной ареста иномарки у кузбассовца

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Кузбассовец решил рискнуть своей машиной, игнорируя задолженность по алиментам.

Кузбасские приставы заинтересовались жителем правого берега Томи в областном центре. Причиной стал долг перед ребенком в десятки тысяч рублей.

— Мужчина должен был выплачивать денежные средства на содержание своего трехлетнего сына, однако свои обязательства гражданин исполнял нерегулярно. В итоге у него накопилась задолженность в размере почти 60 тыс. рублей, — сообщили в областном УФССП.

Сотрудники ведомства пришли к должнику и предупредили о последствиях неуплаты, однако мужчину это не убедило. В результате с его зарплаты и счетов начались списания, а выезд из страны был ограничен.


Оказалось, что у кемеровчанина есть иномарка, оцененная в 200 тыс. рублей. Приставы арестовали машину. Теперь если за десять суток он не погасит долг, то транспорт будет продан в счет задолженности.

Фото: УФФСП по Кузбассу
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