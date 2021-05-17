Доктор Мясников указал на ошибку при измерении давления

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Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, объяснил, как часто следует мерить артериальное давление.

В ходе прямого эфира своей передачи на телеканале «Россия-1» Мясников, отвечая на соответствующий вопрос, поступивший ему от зрительницы, объяснил, в чем заключается ее ошибка при замерах давления себе и ее супругу.

- Перестаньте заниматься ерундой. Хватит мерить давление себе и мужу три или четыре раза в день. Зачем оно вам? То, что у вас разовые подъемы давления, они ни о чем не говорят. Если устойчивое давление 150 — это, конечно, гипертония, требующая лечения, - цитируют слова медика «Федеральное агентство новостей».

Вместе с этим, Мясников дал совет о том, как можно следить за давлением. По его словам, лучшим решением будет обращение к холтеровскому мониторированию – с его помощью человек имеет возможность определить среднее давление при разовых скачках. Как отметил врач, делать это стоит не больше одного раза в течении трех месяцев.


Также доктор отметил, что показатели давления ночью должны быть ниже, чем днем. Для гипертоников он посоветовал использовать лекарства перед сном.

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