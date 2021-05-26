Доктор Мясников предупредил россиян об опасности колбасы

0
Фото:  

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, заявил, что употребление колбасных изделий повышает риск развития рака.

По мнению врача, возможность возникновения опасных онкологических заболеваний возрастает в организме человека при употреблении колбасы. Аргументирует врач это тем, что в ней содержится множество вредных компонентов, включая и небезопасный нитрит натрия.

- Колбаса, колбасные изделия, не только из-за нитрита натрия, а из-за содержащихся там трансжиров, сахаров и прочего в 2015 году официально Всемирной организацией здравоохранения отнесены к канцерогенам, – передают слова Мясникова, произнесенные в эфире телеканала «Россия 1», РИА «Новости».

В этой связи доктор призывает ввести запрет на рекламу указанных изделий, как и когда-то была запрещена реклама табака.

Помимо того, отметил врач, колбаса также негативно может повлиять и на здоровье мужчин.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25425

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined