Доктор Мясников предупредил россиян об опасности колбасы

По мнению врача, возможность возникновения опасных онкологических заболеваний возрастает в организме человека при употреблении колбасы. Аргументирует врач это тем, что в ней содержится множество вредных компонентов, включая и небезопасный нитрит натрия.

- Колбаса, колбасные изделия, не только из-за нитрита натрия, а из-за содержащихся там трансжиров, сахаров и прочего в 2015 году официально Всемирной организацией здравоохранения отнесены к канцерогенам, – передают слова Мясникова, произнесенные в эфире телеканала «Россия 1», РИА «Новости».

В этой связи доктор призывает ввести запрет на рекламу указанных изделий, как и когда-то была запрещена реклама табака.

Помимо того, отметил врач, колбаса также негативно может повлиять и на здоровье мужчин.