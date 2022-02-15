Доходы некоторых кузбассовцев увеличатся почти на 10%

Зарплата работников некоторых государственных учреждений увеличится на 8,6%, постановление с соответствующим решением властей с подписью заместителя губернатора Кузбасса Вячеслава Телегина появилась на сайте регионального правительства.
Из документа следует, что доходы возрастут у сотрудников учреждений, занимающихся социальным обслуживанием жителей области и специалистов ГКУ "Центр социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса".
При этом постановление распространяется только на правоотношения, возникшие не ранее 1 декабря 2021 года.
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