Доходы кузбассовцев увеличились на 12% за год

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Статистики заявили, что кузбассовцы стали получать больше денег, чем год назад.

В октябре 2021 года средние доходы кузбассовцев составили 48 350 рубля, что больше показателей за аналогичный период прошлого года на 12,4% .


По данным Кемеровостата, самые высокие зарплаты в октябре текущего года оказались у работников в сферах добычи угля — 72 632 рубля, научных исследований и разработок — 69 212 рубля, производства кокса и нефтепродуктов — 64 256 рубля, а также ремонта и монтажа машин и оборудования — 62 970 рубля.


А вот самые мизерные зарплаты получают производители мебели и одежды — 15 390 рублей и 15 506 рублей соответственно. Также высокими доходами не могут похвастаться изготовители кожи и изделий из кожи, они зарабатывают всего 16 761 рубля, заявили статистики.

Да!
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