Доход руководителя кузбасского СК вдвое увеличился за год

В общей сложности исполняющий обязанности руководителя кузбасского СУ СКР Александр Кустов заработал в 2020 году 6 091 804 рубля. Стоит отметить, что указанная сумма почти вдвое превышает результат 2019 года – 3 441 717 рублей.

Во владениях Кустова числится земельный участок на 1 074 "квадрата", а также дом на 183 "квадрата" и автомобиль Nissan Murano. Его супруга получила 113 699 рублей за год. На несовершеннолетнего ребенка записана квартира на 48,6 "квадрата".

Что касается заместителя главы СК Алексея Ткача, то за минувший год ему удалось обогатиться на 3 827 415 рублей (3 581 871 рубль в 2019-м). В совместной с женой собственности он имеет квартиру на 116 "квадратов". В автопарке Ткача числится Lexus RX 300. Супруга указала доход в 548 064 рубля.

Заместитель Олег Черников выручил за указанное время 4 215 291 рубль (3 369 146 в 2019-м). С женой владеет квартирами на 107 и 64 кв. метров. Ездит Черников на KIA Rio. Супруга заработала за год 545 659 рублей.