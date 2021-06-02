Dodge Challenger попал в серьезное ДТП около кемеровского рынка

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В одном из районов кузбасской столицы произошла авария с участием американского суперкара Dodge. Очевидцы сняли последствия на камеру, а в городской ГИБДД сообщили подробности инцидента.

Накануне днем около ТЦ "Привоз" произошло ДТП. Очевидцы опубликовали в социальных сетях снимки с места событий, на которых видно, что два легковых автомобиля сильно пострадали.


В ГИБДД Кемерова журналисту Avokado сообщили, что сигнал о произошедшем поступил в 13:43. По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Citroеn не убедился в безопасности маневра и попытался совершить разворот через две сплошные. В этот момент произошло столкновение с Dodge Challenger.


В результате инцидента никто не пострадал.

Да!
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