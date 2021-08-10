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Дочь экс-участницы финансовой пирамиды в Кузбассе заплатила два млн рублей за денежную "компенсацию"

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Мошенники выманили у собеседницы из Кузбасса два млн рублей под предлогом выплатить деньги, вложенные ее родственницей в финансовую пирамиду.

Полицейские в Прокопьевске приняли заявление от 50-летней местной жительницы, которая пожаловалась на аферы злоумышленников, обокравших ее на два миллиона рублей.


Со слов потерпевшей, неизвестные дали обещание вернуть деньги, вложенные в 2012 году ее матерью в финансовую пирамиду, правда для перевода средств было необходимо оплатить некоторые платные услуги.

Звонившая убедила прокопчанку в том, будто все затраты будут возмещены с процентами. В течение нескольких месяцев горожанка перечислила мошеннице все имеющиеся у нее средства, а также взяла деньги в долг у знакомых, пояснили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Когда горожанка поняла, что компенсация не будет начислена, то обратилась за помощью. Следователь уже возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество". Телефонным аферистам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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