Полицейские в Прокопьевске приняли заявление от 50-летней местной жительницы, которая пожаловалась на аферы злоумышленников, обокравших ее на два миллиона рублей.

Со слов потерпевшей, неизвестные дали обещание вернуть деньги, вложенные в 2012 году ее матерью в финансовую пирамиду, правда для перевода средств было необходимо оплатить некоторые платные услуги.

– Звонившая убедила прокопчанку в том, будто все затраты будут возмещены с процентами. В течение нескольких месяцев горожанка перечислила мошеннице все имеющиеся у нее средства, а также взяла деньги в долг у знакомых, – пояснили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Когда горожанка поняла, что компенсация не будет начислена, то обратилась за помощью. Следователь уже возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество". Телефонным аферистам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.