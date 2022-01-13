До пяти лет колонии: молодые кузбассовцы попались на краже чугунных ванн

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В кузбасском городе поймали компанию молодых парней, которые промышляли похищением чугунных ванн.

82-летний житель Юрги обратился в полицию после исчезновения двух чугунных ванн с его приусадебного участка на улице Шоссейная. Позже на аналогичное преступление заявил еще один дачник. Под подозрение попали четверо молодых мужчин, возраст которых от 19 до 24 лет. В общей сложности им удалось похитить семь ванн на 14 500 тысяч рублей.

Чужое имущество злоумышленники планировали сдать в пункт приема металлолома, однако осуществить задуманное не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции, пояснили в ГУ МВД по Кузбассу.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража" направлено на рассмотрение в суд. Чугунные ванны могут стоить злоумышленникам до пяти лет лишения свободы.

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