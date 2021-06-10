По словам пользователей Сети, один из люков расположен в Ленинске-Кузнеком неподалеку от места, где ранее уже происходило ЧП.

– Кузбасская 110 и от места где было происшествие 5 _7 метров вчера ребятишек бабульки гоняли от колодцев. Сейчас лето каникулы до ЧП рукой подать, – сокрушилась горожанка.

При этом в группе ранним утром появлялись кадры с другого городского пространства, где предприимчивые горожане предприняли попытку ликвидировать опасность с помощью подручных средств. Речь идет об углублении на улице Узловой дом №1.