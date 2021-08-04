До +60°С на поверхности земли: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе

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Июльская погода оказалась довольно изменчивой: от абсолютного максимума на поверхности почвы в +60°С до снижения температуры до +5°С, о чем рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

По сведениям специалистов, второй месяц лета выдался в Кузбассе теплее климатической нормы на 1°С. Вместе с тем погодные условия были весьма нестабильными. Местами проходили ливни, а в некоторых районах жители могли наблюдать шквалистый ветер и осадки в виде града. Днем по области столбик термометра мог подниматься до +35°С.

– На поверхности почвы абсолютный максимум составил +51, +60°С, – рассказали метеорологи.

Минимальный показатель на поверхности земли зафиксирован на отметках +5, +9°С.


Тем не менее специалисты отметили, что контрастность температур и своевременные дожди, предотвращающие засуху, способствовали росту и развитию сельскохозяйственных культур.

Да!
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