До +60°С на поверхности земли: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе

По сведениям специалистов, второй месяц лета выдался в Кузбассе теплее климатической нормы на 1°С. Вместе с тем погодные условия были весьма нестабильными. Местами проходили ливни, а в некоторых районах жители могли наблюдать шквалистый ветер и осадки в виде града. Днем по области столбик термометра мог подниматься до +35°С.

– На поверхности почвы абсолютный максимум составил +51, +60°С, – рассказали метеорологи.

Минимальный показатель на поверхности земли зафиксирован на отметках +5, +9°С.

Тем не менее специалисты отметили, что контрастность температур и своевременные дожди, предотвращающие засуху, способствовали росту и развитию сельскохозяйственных культур.