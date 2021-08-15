До +4°C и дымка: рабочая неделя в Кузбассе начнется без дождей

По информации Кемеровского гидрометцентра, ночью в понедельник, 16 августа, в Кемерове ожидается +10,+12°C, днем +21,+23°C. Ветер юго-западный 2-7 м/с.
— Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами дымка, — говорится в сообщении метеорологов.
В целом по региону также дожди не прогнозируются. В дневное время +20,+25°C (местами до +15°C), в ночное +10,+15°C, но в некоторых территориях температура может упасть до +4,+9°C. Также часть жителей Кузбасса сможет наблюдать дымки и туманы.
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