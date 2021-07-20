До +32ºС: синоптики предупредили кузбассовцев о приближении жары

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Солнечная погода и высокие температуры снова вернутся в Кузбасс. Об этом рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

Предстоящей ночью по области ожидается +10,+15ºС, днем – +23,+28ºС. На отдельных территориях пройдут дожди с грозами, а ветер может усиливаться до 13 м/с.


Однако уже в четверг, 22 июля, закончится период дождей, как прогнозируют специалисты. Температура воздуха начнет расти: в темное время суток составит +11,+16ºС, в светлое – +25,+30ºС.


Рабочая неделя в Кузбассе закончится жарой. В пятницу, 23 июля, днем воздух прогреется до +27,+32ºС, ночью также будет теплее, чем в предыдущие дни: +13,+18ºС. Дождей не предвидится.

Да!
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