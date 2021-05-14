Дневной пожар в кемеровском доме попал на видео

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В Кемерове вспыхнула баня, после чего огонь охватил и находящийся рядом частный дом. Очевидцы сняли происшествие на видео.

Сегодня, 14 мая, Кемерове на улице Суховской 41 загорелась баня. Разбушевавшееся пламя впоследствии перекинулось на рядом стоящий жилой дом. Информация об этом появилась в соцсетях.

– Суховская 41, центральный район. Загорелась баня, затем на дом перешло. Пожарные тушат, приехало около 6 единиц техники. Все живы, – рассказали очевидцы.

В ГУ МЧС сообщили VSE42.Ru некоторые подробности происшествия. Как оказалось, сигнал о пожаре поступил около 14:00, открытое горение было ликвидировано около 15:00. На место приезжали специалисты на четырех автоцистернах.

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