Дневной пожар в кемеровском доме попал на видео

Сегодня, 14 мая, Кемерове на улице Суховской 41 загорелась баня. Разбушевавшееся пламя впоследствии перекинулось на рядом стоящий жилой дом. Информация об этом появилась в соцсетях.

– Суховская 41, центральный район. Загорелась баня, затем на дом перешло. Пожарные тушат, приехало около 6 единиц техники. Все живы, – рассказали очевидцы.

В ГУ МЧС сообщили VSE42.Ru некоторые подробности происшествия. Как оказалось, сигнал о пожаре поступил около 14:00, открытое горение было ликвидировано около 15:00. На место приезжали специалисты на четырех автоцистернах.