Для чего нужен полис каско?

В чем особенность КАСКО?

Услугу оформления КАСКО оказывают многие банки и страховые компании. Чтобы правильно оформить документ, необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора. Есть несколько видов страхования – полная, частичная и с франшизой. В полной страховке КАСКО машина защищена от всех видов повреждения, угона и кражи. Она используется при покупке нового автомобиля. В частичную страховку входит либо защита от угона, либо кража транспортного средства и другие риски. Владелец может сам выбрать страховые случаи. Если машина хранится во дворе дома, то следует выбрать защиту от угона и кражи имущества. В случае, когда автомобиль находится на закрытой, охраняемой стоянке, лучше выбрать страховой случай от нанесения повреждений. Страховка с франшизой предусматривает самостоятельное частичное погашение суммы ущерба владельцем автомобиля. Если стоимость повреждений превышает франшизу, то выплаты будут произведены страховой компанией. Цена страховки зависит от нескольких факторов.

Параметры влияющие на стоимость страховки:

Срок действия полиса.

Наличие франшизы.

История страхования.

Противоугонные средства.

Особенности страхования КАСКО

При оформлении КАСКО некоторые страховые компании предлагают дополнительные услуги. К ним относится доставка автомобиля эвакуатором, вызов комиссара для осмотра транспортного средства после ДТП. Можно застраховать перевозимые грузы или доставку владельца на такси после аварий. Соответственно, чем больше будет страховых рисков, тем выше стоимость полиса. Для устранения ущерба после ДТП страховой компанией предлагается денежная компенсация или ремонт. Цена зависит от автосервиса, в котором будет проводиться ремонт машины. В случае наступления страхового случая необходимо незамедлительно сообщить о ситуации в банк или страховую компанию. После этого следует предоставить все необходимые документы для подтверждения нанесенного ущерба. После рассмотрения бумаг будут проведены страховые выплаты.

АО «Тинькофф Страхование»

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