Новокузнечанка разместила в Сети фотографии, на которые попали уличные урны для мусора, у которых отсутствует дно. При этом, судя по снимкам, горожане все равно продолжают скидывать в них бытовые отходы, из-за чего упаковки от пищевых продуктов и окурки оказываются на земле.

‒ Для чего такие урны? Для показухи? Так еще и закреплены что бы не утащили, ‒ возмутилась женщина на платформе "Кузбасс-Онлайн".

Администраторы портала сообщили, что приняли сообщение в работу. Информация будет передана специалистам.