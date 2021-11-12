Длинномер застрял на проспекте в Кемерове

Сегодня, 12 ноября, в социальных сетях появились фотографии, сделанные на проспекте Шахтеров в Кемерове. Очевидцы сообщают, что фура застряла на "зебре".

‒ На Шахтеров 50, застряла на пешеходе, ‒ подписал фото автор поста.

Пользователи отметили, что длинномер поворачивал с Соснового бульвара, проезд по которому в настоящее время официально не открыт.

‒ На пешеходном там легковушки по снегу накатали, бетонки заградительные объезжают. Фура по их следам пошла, ‒ заявил горожанин в комментариях.

Обстоятельства произошедшего выясняются.