Длинномер прижал иномарку к обочине в Кемерове

Кемеровчанин выложили в сеть кадры, снятые у перекрестка с кольцевым движением, расположенного на стыке Центрального и Заводского района города. "Кольцо" соединяет проспект Советский с улицами Щетинкин Лог и Карболитовская.

– Фура зажала легковушку на кольце у Токема, – сообщил горожанин.

На кадрах видно, что иномарка оказалась прижата к длинномеру с правого бока. По всей видимости, автомобилисты собирались заехать на перекресток, но легковушка находилась в слепой зоне у водителя фуры. Вероятно, именно это стало причиной ДТП. Ущерб, который был причинен машинам, на кадрах разглядеть не удалось.

Обстоятельства инцидента выясняются.