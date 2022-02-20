Длинномер прижал иномарку к обочине в Кемерове

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Очевидцы сообщили об аварии с участием фуры, произошедшей в кузбасской столице.

Кемеровчанин выложили в сеть кадры, снятые у перекрестка с кольцевым движением, расположенного на стыке Центрального и Заводского района города. "Кольцо" соединяет проспект Советский с улицами Щетинкин Лог и Карболитовская.

– Фура зажала легковушку на кольце у Токема, – сообщил горожанин.

На кадрах видно, что иномарка оказалась прижата к длинномеру с правого бока. По всей видимости, автомобилисты собирались заехать на перекресток, но легковушка находилась в слепой зоне у водителя фуры. Вероятно, именно это стало причиной ДТП. Ущерб, который был причинен машинам, на кадрах разглядеть не удалось.


Обстоятельства инцидента выясняются.

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