Дизайнерская квартира в центре Новокузнецка попала на продажу почти за 20 млн рублей

На популярном сайте объявлений появилось предложение приобрести трехкомнатную квартиру, расположенную на 15 этаже в закрытом жилом комплексе по адресу улица Орджоникидзе, 37.

Площадь квартиры составляет 131 "квадрат", куда уместились, помимо стандартных комнат, рабочий кабинет и гардеробная. Продавец отмечает, что ремонт помещения выполнен по индивидуальному заказу из качественных импортных материалов.

– В комнатах установлены сплит системы, панорамное остекление гостиной и рабочего кабинета, полы с подогревом, стены – декоративная штукатурка. В квартире вся мебель, встроенная бытовая техника, – говорится в тексте.

Ванна имеет функцию гидромассажа, а мебель в ванной комнате создана эстонским производителем. Продавец заверил, что после ремонта в квартире никто не жил.

Отмечается, что территория ЖК закрытая и находится под камерами. В доме работает консьерж, есть парковка, развитая инфраструктура. Стать владельцем дизайнерской квартиры можно за 19 млн 650 тыс. рублей.