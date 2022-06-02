"Дизайн такой": вид окрашенных лавочек рассмешил кузбассовцев

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Жители одного из городов Кемеровской области заметили нестандартную окраску лавок.

Калтанцы поделились в социальных сетях фотографией, на которой запечатлена лавочка во дворе №20 по улице Горького. На снимке видно, что не так давно мебель была окрашена, однако рабочие оставили большую часть лавки без внимания. По словам горожан, подобная ситуация наблюдается повсеместно.

‒ Краски походу, не хватило то ли что, и эта лавочка не единственная в данном дворе полуокрашенная и не только там, прошлись по городу и везде покрашено наполовину (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ пожаловались калтанцы.

Комментаторов же развеселил вид уличной мебели. Пользователи Сети даже в шутку предположили, что частичная покраска является элементом необычного дизайна.

‒ "Прикольный дизайн", "Под старину типа", "А лавкам и так сойдет" (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ написали кузбассовцы.

Кроме того, жители Кемеровской области высказали идею о том, что рабочие просто могли ждать краску другого цвета. Однако это вряд ли объясняет то, почему аналогичная ситуация якобы наблюдается по всему Калтану.

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