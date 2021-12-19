Дизайн-студия предложила кемеровчанам тестировать унитазы за деньги

Дизайн-студия в городе Кемерово разместила вакансию тестировщика унитазов. Соответствующее объявление появилось на популярном рекрутинговом сервисе в Сети.

От кандидата работодатель требует принимать участие в испытаниях на прочность систем инсталляций и подвесных унитазов, а также снимать весь процесс на камеру. При этом соискатель должен иметь приятный внешний вид и крупный вес от 120 кг.

– В связи с обеспокоенностью наших клиентов надежностью и прочностью систем инсталляций и подвесных унитазов, наша студия ищет специалиста, который поможет нам в проведении испытаний сантехнического оборудования, – следует из текста вакансии на hh.ru.

Стоит отметить, что о гонораре представители компании решили умолчать. Указано только то, что зарплата договорная, а график плавающий.