Дискредитирующее армию граффити лишило кузбассовца 40 тысяч рублей

Жительница Таштагола сообщила в полицию, что на здание одного из предприятий нанесена надпись, которая дискредитирует использование Вооруженных сил России. Выяснилось, что граффити сделал 32-летний местный житель. Правоохранители задержали нарушителя и составили в отношении него протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Суд назначил кузбассовцу наказание в виде административного штрафа. Мужчине придется заплатить за свои действия 40 тысяч рублей.