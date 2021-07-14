В Instagram-аккаунте группы "Дискотека Авария" появилась новая публикация из шахтерского края. Артисты прикрепили смонтированную видеозапись из кадров, сделанных во время пребывания в городах Кузбасса. При этом на съемке запечатлен как момент прилета в аэропорт, так и момент пути на сцены, в том числе и само выступление.

— Новокузнецк и Кемерово, Спасибо Вам!!! Было НЕЗАБЫВАЕМО!!! Авария Любит Вас, — прокомментировали музыканты пост.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что кемеровские власти опубликовали время выступлений российских звезд на Московской площади.