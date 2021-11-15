Директор завода в Новокузнецке попал под суд за невыплату работникам более 13 млн рублей

По версии следствия, в 2020-2021 году директор ООО "Южно-Кузбасский-машиностроительный завод" не выполнял обязанности по выплате зарплаты работником, имея для этого возможность. Сумма сформировавшейся задолженности перед сотрудниками составила более 13 млн. рублей.

Возбужденное в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ "Полная невыплаты свыше двух месяцев заработной платы" было направлено в суд. Кроме того, руководитель и юридическое лицо были привлечены к ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства".

Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры, работникам уже выплачено свыше 900 тыс. руб., сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Кроме того, на дебиторскую и кредиторскую задолженность предприятия, а также на автомобили наложен арест для обеспечения выплат.