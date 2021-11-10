Директор завода в Кузбассе пойдет под суд за невыплату заработной платы

По версии следствия, 34-летний житель Кузбасса, работая директором машиностроительного завода, с ноября 2020 года не выполнял обязательства по оплате труда перед сотрудниками. Экспертиза показала, что 136 работников предприятия не получали зарплату в полном объеме более двух месяцев. Общая сумма долга составила 12 700 000 рублей. При этом определено, что руководитель имел возможность производить выплаты, но не делал этого, так как тратил деньги на финансирование деятельности предприятия и погашение обязательных платежей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы". Директор сотрудничал со следствием и признал вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

На имущество обвиняемого, общей суммой около 4,5 млн рублей, был наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее редакция AVOKADO писала о взыскании долгов по заработной плате с работодателей Кузбасса.