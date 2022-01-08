Директор загоревшегося пансионата в Кузбассе ранее получал штраф за нарушение пожарной безопасности

Директор кузбасского пансионата, где сегодня ранним утром произошел смертельный пожар, в конце декабря минувшего года уже получал штраф за повторные нарушения требований пожарной безопасности.

– В 2021 году в пансионате проводилось две проверки. Первая была в марте, тогда выявили 18 нарушений пожарной безопасности. Вторая внеплановая проверка по контролю за их устранением проводилась в конце декабря 2021 года, – сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что по результатам визита руководители организации получили штраф в размере 15 000 рублей за игнорирование проблем пожарной безопасности. Отмечается, что в отношении директора пансионата также был составлен протокол по ч. 12 ст. 19.5 КоАП ("Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор"), а еще два протокола были адресованы в индивидуальному предпринимателю, которому принадлежит пансионат, один из них направлен на рассмотрение в мировой суд.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что СК возбудил уголовное дело после смертельного пожара в кузбасском пансионате.