Директор УК попала под суд за растрату 2,4 миллиона рублей в Кузбассе

Весной 2020 года правоохранители выявили, что 42-летняя жительница пгт Яя, занимая пост директора управляющей организации, похищала денежные средства, полученные от жителей многоквартирных домов в Ижморском и Яйском округах в качестве платы за жилищно-коммунальные услуги. Почти за два года злоумышленница растратила 2,4 миллиона рублей.

‒ Она оформила корпоративную банковскую карту, привязанную к счету компании, и расплачивалась ею за покупки в различных торговых точках и на АЗС. Кроме того, она обналичивала и тратила различные суммы, ‒ сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Возбужденное в отношении женщины дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата" было направлено в суд. Злоумышленнице грозит лишение свободы сроком до десяти лет.