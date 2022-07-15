Директор УК лишился 80 тысяч рублей за неисполнение решения суда в Кузбассе

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Глава управляющей компании в южной столице Кемеровской области получил штраф за то, что уклонялся от исполнения решения суда.

Директор УК в Новокузнецке не исполнял решение суда о взыскании с организации денег в пользу юридических лиц. Несмотря на неоднократные предупреждения, мужчина, при наличии необходимой суммы на расчетном счете, расходовал деньги на иные цели финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, он умышленно, злостно уклонялся от обязательств, установленных судом.


Суд признал мужчину виновным в неисполнении решения суда. Кузбассовец получил штраф в 80 000 рублей, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.


Руководитель УК выплатил штраф в полном объеме.

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