Директор УК лишился 80 тысяч рублей за неисполнение решения суда в Кузбассе

Директор УК в Новокузнецке не исполнял решение суда о взыскании с организации денег в пользу юридических лиц. Несмотря на неоднократные предупреждения, мужчина, при наличии необходимой суммы на расчетном счете, расходовал деньги на иные цели финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, он умышленно, злостно уклонялся от обязательств, установленных судом.

Суд признал мужчину виновным в неисполнении решения суда. Кузбассовец получил штраф в 80 000 рублей, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Руководитель УК выплатил штраф в полном объеме.