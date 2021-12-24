Директор транспортного предприятия в Кузбассе присвоил почти миллион рублей

По версии следствия, в период с января 2020 по февраль 2021 года, 54-летний директор транспортного предприятия издавал приказы о стимулирующих выплатах работникам. При этом некоторым сотрудникам он умышленно завышал суммы, а разницу переводил на свой счет. Всего мужчине удалось присвоить таким путем более 940 тысяч рублей. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Правоохранители возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кузбассу. Экс-директор признал вину, сотрудничал со следствием и полностью возместил ущерб.

Дело рассмотрит суд.