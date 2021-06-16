Директор строительной фирмы из Кузбасса закопал тело убитого сотрудника в соседнем регионе

По данным следователей, еще в августе 2019 года в южную столицу Кузбасса на заработки приехал 29-летний житель Краснодарского края. Мужчина начал работать на строительном объекте и вскоре решил устроить застолье со своим знакомым, чтобы отпраздновать приезд. В это время у него произошел конфликт с членом другой бригады, после которого приезжий оказался связан, так как вел себя агрессивно.

Очевидцы вызвали на место руководителя фирмы, который увез мужчину в другой район Новокузнецка, чтобы тот пришел в себя и протрезвел, однако он начал конфликтовать и со своим начальником. В результате кузбассовец избил работника и оставил в помещении, где утром обнаружил его мертвым.

О произошедшем директор не стал сообщать в полицию. Вместо этого он вывез тело в Алтайский край, где закопал в лесополосе с помощью других сотрудников. Останки он при этом посыпал химическим веществом.

Спустя некоторое время тревогу забила мать убитого, которая заявила, что ее сын не выходит на связь. Проведенное разбирательство позволило установить причастность директора фирмы к преступлению, а также найти место, где был захоронен убитый.

В настоящее время уголовное дело в отношении 41-летнего новокузнечанина направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.