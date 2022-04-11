Директор сменился в Музее изобразительных искусств Кузбасса

0
Фото:  

Министерство культуры и национальной политики Кемеровской области сообщило о назначении нового руководителя в региональном музее ИЗО.

Власти Кузбасса назначили нового директора Музея изобразительных искусств. Им стала Марина Чертогова. Она родилась в городе Иваново, в 1980 году окончила Кемеровское художественное училище, а в 1988 году получила диплом Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Ленинграде.


Марина Чертогова работает в кемеровском музее изобразительных искусств с 1981 года. Начинала в должности художника-оформителя. Среди прочего, трудилась старшим научным сотрудником, заведующей экскурсионно-массовым отделом и заместителем директора по науке, сообщают в пресс-службе кузбасского Минкульта.


Ранее должность директора музея ИЗО занимала Анна Юдина.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35288

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined