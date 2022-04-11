Директор сменился в Музее изобразительных искусств Кузбасса

Власти Кузбасса назначили нового директора Музея изобразительных искусств. Им стала Марина Чертогова. Она родилась в городе Иваново, в 1980 году окончила Кемеровское художественное училище, а в 1988 году получила диплом Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Ленинграде.

Марина Чертогова работает в кемеровском музее изобразительных искусств с 1981 года. Начинала в должности художника-оформителя. Среди прочего, трудилась старшим научным сотрудником, заведующей экскурсионно-массовым отделом и заместителем директора по науке, сообщают в пресс-службе кузбасского Минкульта.

Ранее должность директора музея ИЗО занимала Анна Юдина.