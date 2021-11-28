По версии следствия, директор кузбасской шахты "Листвяжная" Сергей Махраков знал об опасной концентрации метана в горных выработках еще до взрыва. Однако директор предприятия своей вины не признал. Об этом сообщает ТАСС.

Представители СК ходатайствовали об аресте Махракова, так как он мог воздействовать на свидетелей, уничтожить доказательства и скрываться от правосудия. Суд удовлетворил ходатайство и отправил директора шахты под арест.

Напомним, что Сергей Махраков стал фигурантом дела по ч. 3 ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".