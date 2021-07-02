Директор санатория в Кузбассе брал взятки за незаконный отдых детей и поставку некачественной еды

По информации правоохранителей, 58-летний директор оздоровительного санатория, который находится в ведомстве органов транспортной отрасли, с 2016 по 2019 год получил 17 взяток от поставщиков продуктов питания. При этом руководитель закрывал глаза на низкое качество товаров, поступающих в учреждение, а также на несоответствие в наименованиях заказанных и полученных продуктов. Кроме того, директор за вознаграждение не принимал меры, когда сроки поставки были сорваны.

Также злоумышленник обвиняется в незаконном размещении в санатории несовершеннолетних детей, которые не были официально оформлены в качестве отдыхающих. В 2018 и 2019 годах за каждого такого гостя он получал от 11 до 18,5 тысяч рублей.

В общей сложности на своей должности директору удалось получить более 870 тысяч рублей в качестве взяток. В результате он стал фигурантом уголовного дела. Только по статье за взяточничество ему может грозить заключение на срок до 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.