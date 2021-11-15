Директор предприятия пойдет под суд за порчу тысяч кв км плодородной почвы в Кузбассе

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя предприятия, способствовавшего уничтожению плодородной почвы в Кемеровской области.

По версии следствия, 39-летний директор деревообрабатывающего предприятия давал подчиненным указания о размещении отходов в одном из сел Ижморского района. На земельном участке, в период с мая 2016 по июль 2020 года, складировалась древесная пыль, стружка, опилки и прочее. Таким образом был испорчен и уничтожен плодородный слой почвы в более чем 39 тысяч кв. км. Сумма причиненного ущерба составила свыше 50 млн. рублей.


В отношении мужчины было заведено уголовное дело по ст. 246 УК РФ "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ". Обвиняемый не сотрудничал со следствием и не признал вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Следствие собрало достаточную доказательную базу и направило дело в суд для дальнейшего рассмотрения.

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