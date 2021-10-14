Директор лицея в Кемерове заявила о намерении обратиться в суд после истории с запеканкой

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Руководство одного из лицеев города Кемерово решило обратиться в суд после распространения в Сети информации о директоре, якобы заставляющем ученицу есть запеканку.

Согласно информации из социальных сетей, директор кемеровского лицея на глазах других учеников якобы заставила девочку съесть запеканку, после которой, как утверждают пользователи, ребенку стало плохо. Также отмечается, что съесть блюдо ей пришлось против своей воли.


Публикация об инциденте с запеканкой вызвала в соцсетях бурные споры. Большая часть комментаторов не поддержала действия педагога.


При этом сама директор в беседе с журналистами рассказала, что опубликованная в Сети информация не является достоверной. Она также заявила, что руководство лицея в связи с ситуацией готовится обратиться в суд. Об этом сообщает "МК в Кузбассе".

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