Директор кузбасского турагентства получила срок за мошенничество

Жители Междуреченска обратились в полицию с просьбой разобраться с владелицей одной из турфирм города.

Пять клиентов оформили заявки на организацию отдыха за границей и оформление визы, однако услуги они не получили.

Как оказалось, 37-летняя хозяйка фирмы полученные деньги от клиентов присвоила себе и потратила на личные нужды. Общая сумма украденных средств составила около полумиллиона рублей, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

На злоумышленницу завели уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Женщина возместила причиненный ущерб.

В качестве наказания ей назначено два года лишения свободы условно.