Директор кузбасского предприятия попала под суд за экологическое преступление

0
Фото:  

Глава деревообрабатывающего предприятия предстанет перед судом за вред, который наносило ее производство природе Кемеровской области.

По версии следствия, директор давала работникам незаконные указания о размещении отходов производства на территории села в Яйском муниципальном округе. На протяжении почти шести лет (с августа 2015 года по июль 2021 года) на участке складировалась древесная пыль и опилки. Эти привело к захламлению почвы.

‒ Следствием проведена судебно-экологическая экспертиза, которая показала, что на площади более 1 га земли находилось около 5 т захламляющих отходов, общий ущерб от перекрытия почвенного слоя составляет более 23 млн рублей, ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ". Злоумышленница не признала вину и не сотрудничала со следствием.


Дело направлено на рассмотрение в суд.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30139

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined