Директор кузбасского предприятия попала под суд за экологическое преступление

По версии следствия, директор давала работникам незаконные указания о размещении отходов производства на территории села в Яйском муниципальном округе. На протяжении почти шести лет (с августа 2015 года по июль 2021 года) на участке складировалась древесная пыль и опилки. Эти привело к захламлению почвы.

‒ Следствием проведена судебно-экологическая экспертиза, которая показала, что на площади более 1 га земли находилось около 5 т захламляющих отходов, общий ущерб от перекрытия почвенного слоя составляет более 23 млн рублей, ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ". Злоумышленница не признала вину и не сотрудничала со следствием.

Дело направлено на рассмотрение в суд.